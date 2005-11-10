Lazio, Gattuso: "Taylor vede cose che gli altri non vedono. Sono orgoglioso di Abate"
Pietro Celeste
Gennaro Gattuso, allenatore della Lazio, ha parlato ai microfoni di Dazn prima della sfida contro il Torino: "Oggi abbiamo una partita difficile, non abbiamo tempo di guardare la classifica. Stasera ci sarà da soffrire e pedalare forte. Noi dobbiamo pensare a fare il nostro rispettando gli altri".
Dele-Bashiru ha bisogno di una chance?
"Meritava qualcosa in più, ci ha dato tanto quando è entrato. Taylor vede cose che gli altri non vedono, Dele-Bashiru ha grande fisicità, è un apartita perfetta per lui oggi".
Come sarà rivedere Abate oggi?
"Mi fa impressione perchè è stato un mio calciatore, come il suo secondo. Sto invecchiando. Sono orgoglioso di lui, l'ho preso sotto la mia ala, così come Brocchi, Ambrosini... abbiamo lasciato qualcosa a quel Milan. Ci abbracceremo forte prima e dopo la partita. Non ci siamo scritti prima della partita, sono scaramantico. Non c'è bisogno: questa gente qua la porto sempre nel mio cuore".