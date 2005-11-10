Gennaro Gattuso, allenatore della Lazio, ha parlato ai microfoni di Dazn prima della sfida contro il Torino: "Oggi abbiamo una partita difficile, non abbiamo tempo di guardare la classifica. Stasera ci sarà da soffrire e pedalare forte. Noi dobbiamo pensare a fare il nostro rispettando gli altri".

Dele-Bashiru ha bisogno di una chance?

"Meritava qualcosa in più, ci ha dato tanto quando è entrato. Taylor vede cose che gli altri non vedono, Dele-Bashiru ha grande fisicità, è un apartita perfetta per lui oggi".

Come sarà rivedere Abate oggi?

"Mi fa impressione perchè è stato un mio calciatore, come il suo secondo. Sto invecchiando. Sono orgoglioso di lui, l'ho preso sotto la mia ala, così come Brocchi, Ambrosini... abbiamo lasciato qualcosa a quel Milan. Ci abbracceremo forte prima e dopo la partita. Non ci siamo scritti prima della partita, sono scaramantico. Non c'è bisogno: questa gente qua la porto sempre nel mio cuore".