La Carrarese non si ferma e centra la terza vittoria consecutiva: allo stadio dei Marmi la Juve Stabia viene travolta 3-1. Decisivo l’avvio shock della ripresa per le Vespe, punite con tre gol nel giro di un quarto d'ora dall’autogol di Baldi (47’) e dai sigilli di Braunoder (55’) e Parlanti (58’). Il gol di Di Nardo al 62’ serve soltanto ad accorciare le distanze per la squadra di De Giorgio, che chiude anche in nove uomini per le espulsioni di Battistella e Bellich (entrambi per doppio giallo) incassando il terzo ko di fila. Tre punti pesanti per gli uomini di Pagliuca, protagonisti di un importante scatto salvezza.

LE PAGELLE DELLA CARRARESE

Pizzignacco 6 – Sicuro nelle uscite, disinnesca la conclusione di Maistro nel primo tempo ma non può nulla nella ripresa su Di Nardo.

Ruggeri 6,5 – Non sbaglia un colpo e resta sempre lucido nella gestione anche delle situazioni più intricate, sia a campo aperto sia a difesa schierata.

Oliana 6,5 – Attento nel presidiare l’area di rigore, prezioso anche per avviare una prima costruzione sempre pulita dal basso.

Reale 6 – Gara ordinata in cui non concede grandi spazi agli avversari. Unico neo, una lettura leggermente in ritardo in occasione del gol di Di Nardo.

Rouhi 6 – Meno intraprendente del solito palla al piede, ma accompagna con continuità l'azione e cerca la giocata semplice, pur peccando talvolta di precisione.

Braunoder 7 – Encomiabile prova di intensità e spirito di sacrificio, impreziosita dallo splendido destro che non lascia scampo a Vismara e indirizza la sfida. Dal 75’ Romani 6 – Chiamato alla lotta nel finale, non si risparmia fino all’ultimo minuto di recupero.

Schiavi 6,5 – Tutto passa dai suoi piedi: detta i tempi della manovra con grande qualità, effettuando sempre la scelta più giusta.

Parlanti 8 – Sfonda con facilità in ogni zona del campo e, dopo un paio di chance sprecate nel primo tempo, corona la sua prova maiuscola con una conclusione chirurgica che chiude i conti.

Belloni 6,5 – Molto attivo sulla corsia destra, riempie l’area di cross invitanti risultando un grattacapo serio per gli avversari. Dal 60’ Martini 6 –Sostanza e sacrificio al servizio della squadra per congelare il risultato.

Rubino 7 – Vivace sin dal primo minuto, con il suo passo mette in crisi i difensori. Incide nel match propiziando l’autogol di Baldi nella ripresa. Dal 60’ Cisse 6 – Crea grattacapi alla retroguardia avversaria con la sua fisicità e si rende pericoloso in almeno un paio di circostanze.

Abiuso 6 – Lavora molto per la squadra aprendo varchi invitanti per i compagni, anche se gli manca un pizzico di precisione sotto porta.Dal 60’ Topalovic 6,5 – Colpisce una traversa clamorosa e poi si vede annullare un gol per fuorigioco: entra in campo lanciando segnali importanti al proprio allenatore.

Allenatore: Pagliuca 7 - Prepara una gara intensa e ordinata dal primo all'ultimo minuto. La squadra impone il ritmo e indirizza il match grazie a un avvio prorompente di ripresa, mantenendo la lucidità necessaria dopo un primo tempo comunque ben orchestrato. L'episodio che sblocca la gara libera mentalmente i suoi ragazzi, che addirittura dilagano e conquistano tre punti pesanti.

LE PAGELLE DELLA JUVE STABIA

Vismara 5,5 – Fa quel che può firmando anche un paio di buoni interventi, ma la retroguardia sbanda e incassa tre reti su cui ha poche responsabilità.

Maggioni 5 – Soffre maledettamente le incursioni di Parlanti e non riesce praticamente mai ad affacciarsi nella metà campo avversaria.

Baldi 4,5 – Incerto nelle letture, concede troppo spazio agli attaccanti soprattutto nel cuore dell’area. Sfortunato protagonista dell’autogol che stappa il match.

Bellich 4,5 – Non riesce a guidare il reparto con la sua esperienza, incappando in diverse sbavature. Fatica a contenere Rubino, perde vari duelli aerei e chiude anzitempo la sua gara con un intervento duro e inutile su Cisse: fotografia del nervosismo gialloblù.

Ricciardi 5 – Si fa vedere in avanti con il contagocce, commette diversi errori in uscita ed è sistematicamente in ritardo nelle coperture difensive.

Karic 4,5 – Fatica a trovare la giusta posizione in campo ed è impreciso nella gestione del pallone, con almeno un paio di errori grossolani che rischiano di costare caro. Dal 76’ Artioli s/v

Pierobon 5 – Va in affanno in mezzo al campo, soffrendo con continuità gli inserimenti alle sue spalle. Tanti, troppi gli errori anche in regia. Dal 46’ Battistella 4,5 – Sbaglia diverse scelte e si innervosisce subito, risultando impreciso e macchinoso. Rimedia due gialli nell'arco di una frazione.

Kumi 5,5 - In difficoltà in fase di non possesso, fa meglio quando riesce ad accompagnare l'azione con un paio di verticalizzazioni interessanti. Dal 59’ Caccavo 5,5 - Poco cercato dai compagni, tocca pochissimi palloni senza riuscire a incidere.

Piscopo 5 - Buona l'intuizione per l'assist a Di Nardo, ma resta un lampo isolato all'interno di una prova opaca.

Candellone 5 - Prova a fare a sportellate con i centrali apuani, ma perde gran parte dei duelli e non trova mai lo spunto in area per rendersi pericoloso. Dal 59’ Di Nardo 6 – Trasforma in oro il primo pallone giocabile in area ed è l’unico a suonare la carica provando a credere nella rimonta.

Maistro 5 – Poco coinvolto nella manovra, ha sui piedi la migliore occasione per i campani ma la sciupa. Dal 59’ Sibilli 6 – Porta un pizzico di vivacità creando qualche grattacapo alla retroguardia della Carrarese



Allenatore: De Giorgio 5 - Il momento negativo prosegue. Le sue Vespe faticano enormemente a macinare gioco e palesano amnesie difensive preoccupanti. Allarmante l'approccio alla ripresa: basta incassare un gol rocambolesco perché la squadra si disunisca, smarrendo completamente l'equilibrio.