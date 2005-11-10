Parma, Corvi saluta Cuesta: "Un dispiacere quanto successo". Poi parla di Gilardino

Nel corso dell'intervista rilasciata a RadioTv Serie A Edoardo Corvi ha voluto spendere delle parole preziose per il suo ex allenatore, Carlos Cuesta, che ha lasciato il Parma a fine settembre: "Innanzitutto devo salutare mister Cuesta: è stato un dispiacere quello che è accaduto. Eravamo molto legati, abbiamo passato un anno e mezzo incredibile e abbiamo raggiunto il risultato richiesto. Gli faccio un grande in bocca al lupo".

Nuova guida

Il portiere dei Ducali poi si è focalizzato sul presente e sul nuovo mister in panchina, Alberto Gilardino, per ripartire dalla sfida probante contro i campioni d'Italia in carica dell'Inter questo sabato a San Siro: "Ora però siamo super contenti di essere con Gilardino, è umile e un lavoratore e ci siamo subito trovati bene. Come squadra siamo disponibili a mettere in campo quello che ci viene chiesto, contro l'Inter sarà tosta e difficile e ci stiamo preparando per affrontarla. Siamo carichi e cercheremo di dare il meglio. Ci stiamo preparando".

Al lavoro

Dopo 22 partite in Serie A, Corvi guarda al futuro, raccontando come si strutturi la sua metodologia di lavoro quotidiana: "La metodologia non è cambiata, con mister Pavarini e il gruppo dei portieri lavoriamo ogni giorno sul migliorarci e preparare la partita nel miglior modo possibile. Più giochi più hai esperienza e provi ad imparare da esse, quando studio gli altri portieri cerco di rubare dei dettagli e in campo provo a fare quello su cui ho lavorato in settimana e che mi viene richiesto".