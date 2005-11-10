Parma, Gilardino si presenta: i punti della sua filosofia

Nella giornata di ieri mister Alberto Gilardino si è presentato ufficialmente al mondo Parma: dopo aver trascorso tre anni floridi da calciatore, l’ex attaccante è tornato in terra ducale nelle vesti di allenatore e ha avuto l’occasione di rivolgere i suoi primi pensieri apertamente al mondo gialloblu. In particolare, ci sono stati alcuni punti su cui mister Gilardino ha insistito molto, che possono essere già considerati come i primi punti della sua filosofia.

La base: le caratteristiche dei giocatori

“Credo molto nelle caratteristiche dei giocatori e nel cercare di trovare il vestito migliore per ogni singolo giocatore all'interno della squadra. Non credo nei numeri ma nei principi mentali che un giocatore riesce a recepire e mettere in campo”. Questo il punto di partenza per mister Gilardino: il suo compito sarà quello di adattare il gioco della squadra alle caratteristiche dei giocatori in campo, essendo flessibile e abile di volta in volta nel trovare la formula giusta. A questo spirito di adattamento andranno però aggiunti anche i principi dell’allenatore: saranno questi a influenzare il gioco in una certa direzione e che rispecchieranno le idee del mister.

Il mantra: tutti insieme

“Credo che il nostro mantra dovrà essere 'tutti insieme'. La squadra è giovane e ha bisogno di sentire i tifosi vicini. Il Tardini deve tornare a essere un fortino, Credo che i tifosi si debbano appassionare a ciò che proponiamo in campo”. Questo è forse l’aspetto su cui Gilardino si è affermato maggiormente: l’obiettivo è quello di creare un’unità forte nell’ambiente, che non coinvolga solamente il gruppo squadra ma anche e soprattutto i tifosi. Un elemento non indifferente in questo momento dalle parti del Tardini, dove le ultime settimane non sono state semplici soprattutto nel rapporto con la squadra. Gilardino ha dunque posto l’obiettivo: lavorare tutti insieme all’interno della squadra, creando un gioco tale da appassionare i tifosi, che saranno coinvolti a loro volta in questa nuova unità.

In campo: spirito di sacrificio

“Ho parlato con la squadra in campo e mi sono riferito allo spirito che ho visto l'anno scorso quando sono venuti a Pisa. Questa è la priorità per poi andare ad aggiungere un mattoncino ogni settimana per migliorare. Questo spirito di sacrificio è quello che fa aumentare la qualità nelle proposte”. Ultimo tassello fondamentale per invertire la rotta fin da subito ed entrare in sintonia con la squadra. Ed è stato uno dei punti su cui ha battuto forte anche mister Cuesta nelle settimane passate: il Parma deve ritrovare quello spirito che ha contraddistinto la squadra nella passata stagione e che l’ha resa una formazione ostica da affrontare. Negli ultimi tempi questo spirito è forse venuto meno: adesso a Gilardino l’onore e l’onere di ritrovarlo, o di ricostruirne uno nuovo.