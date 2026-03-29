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Parma, otto gare per chiudere la salvezza e trovare nuovi spunti offensivi

Parma, otto gare per chiudere la salvezza e trovare nuovi spunti offensiviTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 07:30Serie A
Edoardo Mammoli

Un mese di febbraio quasi perfetto, seguito da un marzo in totale controtendenza: il Parma ha vissuto alti e bassi negli ultimi due mesi, che hanno portato la squadra a un passo dal chiudere il discorso salvezza. L’obiettivo stagionale, però, non è stato ancora raggiunto: i crociati hanno avuto due match point contro Torino e soprattutto Cremonese, ma li hanno falliti, rimanendo così a quota 34 punti. Si tratta comunque di un bottino piuttosto rassicurante a questo punto della stagione, ma è anche vero che la salvezza non è ancora conquistata aritmeticamente e mancano ancora gli ultimi sforzi per portarla a compimento.

Per fare questo servirà uno scatto in termini offensivi: infatti il Parma continua a faticare in zona d’attacco, con la squadra che dimostra poche alternative, risultando spesso prevedibile. Mister Carlos Cuesta, nel corso della stagione, ha più volte ribadito come uno degli obiettivi principali del suo lavoro fosse proprio quello di conferire maggiori soluzioni offensive ai crociati, ma le ultime gare nel mese di marzo hanno testimoniato come questo processo non sia andato in porto. In particolare contro la Cremonese i gialloblu non si sono mai resi pericolosi, fatta eccezione per un tiro di Pellegrino nel primo tempo. Mentre l’unica conclusione che ha centrato lo specchio della porta l’ha calciata Ondrejka nel secondo tempo, ma è finita facile preda dei guantoni di Audero.

A dettare la via per una possibile soluzione offensiva è stato lo stesso attaccante crociato Mateo Pellegrino, che in occasione del Meet&Greet con i tifosi ha parlato appunto dei problemi offensivi del Parma: “Secondo me dobbiamo avere più pazienza nelle partite, a volte vogliamo prendere la decisione frettolosamente. Bisogna, invece, avere tranquillità, provare di più a calciare in porta e avere più creatività in quelle zone del campo”. E un aspetto che è mancato nelle ultime gare sono i cross, la via migliore per sfruttare il colpo di testa dell’argentino: “Se possono arrivare più cross in migliori condizioni, per me è meglio perché è un punto in cui sono forte. Devo provare a fare i gol anche in altri modi”.

Ecco dunque che questa sosta si presenta come l’occasione perfetta per lavorare e mettere nuovi mattoncini in questa direzione. Negli ultimi due mesi di campionato il Parma si troverà di fronte otto partite dalle quali passerà l’obiettivo stagionale. Gran parte del bottino necessario è stato conquistato e adesso mancano solo gli ultimi metri. Allo stesso modo, queste ultime gara possono essere effettivamente un’opportunità per un miglioramento generale della squadra, a livello offensivo e non solo, anche in funzione della prossima stagione.

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