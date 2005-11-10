Da partente a titolare della Roma: è il momento di Soulé. Cosa filtra verso il Como

L'esordio con la maglia dell'Argentina rappresenta una tappa fondamentale nella carriera di Matías Soulé, arrivato al termine di un periodo complesso sul piano professionale e personale. Entrato all'inizio del secondo tempo nell'amichevole vinta dall'Albiceleste contro il Burkina Faso (in una gara che ha visto protagonisti anche il compagno giallorosso Leonardo Balerdi e l'esordiente Santiago Castro), il classe 2003 della Roma ha coronato il sogno di indossare la maglia della propria Nazionale davanti alla famiglia, lasciandosi alle spalle un'estate caratterizzata da insistenti voci di mercato, la recente paternità e i vecchi problemi di pubalgia che lo avevano condizionato nell'ultima parte della scorsa stagione.

Il fatto

Trattenuto a Trigoria nonostante i rumor di cessione legati ai vincoli di bilancio e al possibile arrivo di altri profili offensivi in estate, il 23enne platense si è ritagliato uno spazio rilevante nello scacchiere tattico di Gian Piero Gasperini. In questo avvio di stagione, il fantasista argentino ha collezionato 4 maglie da titolare su 6 incontri tra Serie A e Champions League, alternandosi con Mora a supporto di Paulo Dybala e Donyell Malen e risultando decisivo con gol pesanti contro Atalanta e Lecce.

Verso il Como

In attesa dell'ultimo impegno della tournée della Nazionale per l'addio di Lionel Messi contro il Benin, l'esterno si prepara al rientro in Italia, dove Gasperini valuterà la gestione di Soule in vista della ripresa di campionato contro il Como. A giudicare però dalla richiesta esplicita per Dybala e Molina di rimanere a Trigoria in vista dell'impegno ravvicinato, però, l'argentino classe 2003 potrebbe anche rifiatare o quantomeno partire dalla panchina.