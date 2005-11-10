Alisson Becker, il primo obiettivo di Spalletti per la porta. In scadenza l'anno prossimo

Alisson Becker era il primo - e forse ultimo - obiettivo della Juventus per la porta, almeno in Primavera. Era in scadenza al 30 giugno del 2026 e c'era già il sì da parte del brasiliano, che sarebbe andato a prendere 6 milioni di euro a stagione per un triennale. Invece il Liverpool ha deciso di utilizzare l'opzione per prolungare la sua permanenza, nonostante una stagione fra alti e bassi - anche quelli di squadra - e il cambio di allenatore, con l'esonero di Arne Slot che può essere visto quasi come clamoroso.

Sempre titolare

Nonostante l'acquisto di Mamardashvili, ecco che Alisson è rimasto comunque come il numero uno del Liverpool. Ma c'è sempre l'intenzione di tornare in Italia, visto che nel corso degli anni a Roma è stato benissimo. Potrebbe tornare dopo nove anni, nella prossima estate, quando sarà in scadenza e non ci sarà l'opzione per allungare nuovamente l'accordo.

Dunque non è detta l'ultima parola per Spalletti. Ammettendo e non concedendo che la Juventus possa fare bene in questa stagione e che Vicario non diventi il titolare, con il riscatto che è fissato a 10 milioni, costando decisamente meno almeno anno su anno, per quanto riguarda lo stipendio lordo. Oggi Alisson compie 34 anni.