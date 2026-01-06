Perrone porta avanti il Como a Pisa. 0-1 al 68' alla Cetilar Arena
Dopo una partita fatta di tante sofferenza il Como è passato in vantaggio a Pisa. Azione dei lariani sviluppata sulla trequarti con Caqueret che ha trovato e servito Maxi Perrone al limite dell'area: sinistro secco non troppo angolato del centrocampista ex Manchester City e Semper battuto per lo 0-1 in favore della squadra di Fabregas dopo 68 minuti di gioco.
