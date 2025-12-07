Polemiche, rosso a Gila e superman Ravaglia: il Bologna stoppa la Lazio, 1-1 all’Olimpico

Succede davvero di tutto, come spesso accade, nel confronto tra Lazio e Bologna: Isaksen e Odgaard portano l'1-1 nel primo tempo all'Olimpico, l'espulsione di Mario Gila a 12 minuti dalla fine e la rabbia della panchina di Sarri. Esposti i biancocelesti ad un finale da brividi, i rossoblù non sfruttano il fattore 10 contro 11. E gli interventi miracolosi di Ravaglia nella ripresa portano un punto d'oro in tasca ai felsinei, mentre più di qualche rammarico per i padroni di casa.

Due gol in due minuti. In un Olimpico cornice di un omaggio tutto dedicato a Ciro Immobile per il grande ritorno a casa dopo 8 anni in biancoceleste da grande ex con il Bologna, la partita ha visto Orsolini e Zaccagni tentare la via del gol, con una prestazione caotica di Casale che per poco non ha punito i rossoblù. Così come il pasticcio di Marusic in difesa per poco costava la rete di Odgaard. Ma Isaksen in tap-in ha beffato gli ospiti, salvo la replica immediata del compagno di nazionale danese che ha dovuto solamente spingere in porta l'1-1 al termine di una prima frazione infuocata.

Rosso a Gila, caos finale. Maurizio Sarri ha cambiato carte sul tavolo nella ripresa, obbligato a togliere Isaksen (infortunato) per Lazzari. Poi gli inserimenti di Cancellieri e Noslin per rinfrescare l’attacco, con tanto di risposta di Vincenzo Italiano e il triplice ingresso di Bernadeschi, Rowe e Ferguson. Cambi efficaci per la Lazio, che ha costretto Ravaglia a superarsi con un paio di salvataggi provvidenziali sul piazzato di Guendouzi e il colpo di testa di Cancellieri. Nemmeno preso in contropiede da Noslin ha concesso il gol del sorpasso alla Lazio, abbassando una saracinesca invalicabile. Un episodio poi ha stravolto la stasi del secondo tempo: il cartellino rosso per Gila (causato da parole fuori posto) estratto da Fabbri ha sbilanciato il finale del match a favore del Bologna. Nessun gol del sorpasso arrivato né da un lato né dall'altro e triplice fischio che ha chiuso i giochi 1-1.

Un'occasione mancata per la Lazio, che avrebbe potuto accorciare sul Bologna e invece è salito solamente a 19 punti. Tanti sorrisi per i rossoblù di Italiano, che invece escono indenni dall'Olimpico dopo essere stati salvati da Ravaglia. Con il quinto posto mantenuto, mentre Como e Juventus sempre sotto in classifica.