Maresca sulla lite Haaland-Enzo: "Vogliono il bene del Manchester City"
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Luca Bargellini
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Oggi alle 21:41Calcio estero
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03.11.2026 21:41Calcio estero
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Ospite dei microfoni di SkySport, Enzo Maresca, tecnico del Manchester City, ha parlato alla vigilia del match di Champions League contro il Lipsia:
"Il calo nei risultati in Premier League (ko contro Aston Villa e Brighton, ndr)? Bisogna analizzare ogni gara, a prescindere dai risultati. Le ultime due sconfitte sono arrivate a prescindere dalla prestazione. Abbiamo peccato in cinismo. Ma fa parte del cammino.
La discussione Haaland-Enzo Fernandez nel corso del match contro il Brighton? Sono due vincenti e il motivo per il quale discutono è per il bene della squadra. Tutto normale.
Il rapporto con Demichelis? Ci sentiamo quasi sempre. Siamo amici. Ci siamo conosciuti ai tempi del Malaga e siamo vicino di casa in Spagna".
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