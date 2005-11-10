Maresca sulla lite Haaland-Enzo: "Vogliono il bene del Manchester City"

Ospite dei microfoni di SkySport, Enzo Maresca, tecnico del Manchester City, ha parlato alla vigilia del match di Champions League contro il Lipsia:

"Il calo nei risultati in Premier League (ko contro Aston Villa e Brighton, ndr)? Bisogna analizzare ogni gara, a prescindere dai risultati. Le ultime due sconfitte sono arrivate a prescindere dalla prestazione. Abbiamo peccato in cinismo. Ma fa parte del cammino.

La discussione Haaland-Enzo Fernandez nel corso del match contro il Brighton? Sono due vincenti e il motivo per il quale discutono è per il bene della squadra. Tutto normale.

Il rapporto con Demichelis? Ci sentiamo quasi sempre. Siamo amici. Ci siamo conosciuti ai tempi del Malaga e siamo vicino di casa in Spagna".