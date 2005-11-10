L'ex pugile Clemente Russo: "Allegri tra i top, il Napoli può ancora puntare allo Scudetto"

Fermarsi prima che il tempo faccia definitivamente il suo corso o restare in gioco fino all'ultimo? I recenti fatti accaduti a Cristiano Ronaldo hanno fatto tornare in auge il vecchio dibattito che si può sintetizzare con la celebre frase di Carragher: "Lascia il calcio prima che il calcio lasci te". Sul dibattito è intervenuto anche un campione dello sport, l'ex pugile Clemente Russo, che ha parlato ai microfoni di TuttoMercatoWeb al Festival di Trento: "Ci sono campioni che non vogliono mai tramontare, altri che sanno quando smettere. Poi c'è il popolo che o vuole che il campione non smetta mai o che si faccia da parte per far posto ai nuovi. Io credo che la miglior cosa sia avere un'etica sportiva e morale e capire qual è il momento giusto. Io a 39 anni ero saturo e per un anno e mezzo non ho voluto vedere nemmeno una palestra, poi mi è mancato tutto e ho ricominciato".

L'Italia del calcio può tornare a sognare?

"Rispetto a quanto visto negli ultimi mesi, sembra che questa nazionale possa regalarci qualcosa tra qualche anno. C'è tanto lavoro da fare per Mancini, i ragazzi devono crescere ma sono contento per uno in particolare: Antonio Vergara".

Le piace

"Molto. Ha delle giocate che mi fanno impazzire".

Che Napoli vede quest'anno

"Credo che sia un Mister numeri uno in circolazione. Purtroppo per chi veste quel ruolo ha una tifoseria spaccata. Ma con l'organico a disposizione può trovare la formula giusta. L'unica cosa è che siamo un po' in ritardo per una questione di infortunati e per una ricerca della formula. Allegri sta dando spazio a tutti. Senza altri passi falsi si può puntare allo Scudetto".