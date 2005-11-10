Stessi punti, umore all'opposto: come arrivano Spalletti e Allegri a Juventus-Napoli

Quanto conta la prospettiva, nella vita. Lo sanno bene anche Luciano Spalletti e Massimiliano Allegri, che arrivano alla partita di domani tra le loro squadre, Juventus e Napoli, appaiati in classifica ma con due stati dell'arte profondamente differenti, nella valutazione del rispettivo lavoro.

Se perde, Spalletti a rischio esonero

Spalletti rischia, se dovesse perdere anche contro il Napoli diventerebbe molto complicato per la dirigenza della Juventus non perseguire la strada dell'esonero. Anche per via delle aspettative dell'inizio di una stagione in cui la Vecchia Signora si affacciava avendo speso oltre 100 milioni di euro sul mercato estivo, con il compito di cancellare la delusione per la mancata qualificazione in Champions dello scorso campionato. Paradossalmente, quel sentimento sta invece crescendo.

Allegri può vendicare la stretta di mano

Sentimento opposto nei confronti di Max Allegri, anche perché nelle ultime settimane - pur a corrente un po' alternata - il suo Napoli appare in crescita. Ed è reduce da un poker a Monza, con ritorno al gol di Hojlund. Ha la possibilità di realizzare una fredda vendetta, nei confronti di Spalletti e di quella celebre rincorsa per la stretta di mano dopo Napoli-Juve 5-1, nell'anno dello Scudetto: se lo battesse, porterebbe con ogni probabilità al suo esonero. E se perde? Verosimilmente, nessun dramma.