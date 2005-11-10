Conceiçao stangato: squalifica di 3 turni con il Portogallo, salterà i quarti di Nations League

Una stangata disciplinare si è abbattuta su Francisco Conceiçao con la maglia della propria Nazionale: l'esterno offensivo della Juventus è stato infatti squalificato per tre giornate a seguito del cartellino rosso rimediato nell'ultimo incontro di Nations League disputato dal Portogallo contro la Norvegia. Alla base del duro provvedimento adottato dagli organi competenti risultano gravi intemperanze commesse dal calciatore nei confronti della squadra arbitrale nel corso e al termine della sfida.

Cos'è successo

Secondo quanto emerso dai referti ufficiali, il classe 2002 juventino è stato sanzionato per aver rivolto insulti e utilizzato un linguaggio offensivo all'indirizzo del direttore di gara, l'arbitro italiano Maurizio Mariani. La posizione di Conceicao si è poi ulteriormente aggravata durante l'uscita dal terreno di gioco, quando, mentre si dirigeva a passo spedito verso gli spogliatoi, ha avuto un altro acceso e teso diverbio a bordo campo, questa volta con il quarto ufficiale.

Quali partite salterà

La pesante sanzione costringerà il commissario tecnico Jorge Jesus a rinunciare all'ala bianconera per un lungo periodo. Conceiçao salterà prima di tutto le due partite della selezione portoghese in programma nel mese di novembre (Danimarca e Galles). Impegni ai quali non avrebbe comunque potuto partecipare a causa del suo attuale infortunio. Ad ogni modo, il giocatore della Juventus sarà costretto a rimanere ai box nella delicata sfida di andata dei quarti di finale di Nations League, prevista nel marzo del 2027.