I 23 convocati di Mancini per la sfida alla Francia: fuori Cisse, Liberali e Palma
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Simone Lorini
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12.11.2026 11:39Serie A
Le scelte del ct per la sfida alla Francia: fuori tre dei nuovi, Mancini punta sulla continuità ma si porta Koleosho
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Sono stati annunciati i 23 convocati di Roberto Mancini, ct dell'Italia, per la sfida di stasera contro la Francia. Fuori delle scelte del ct Honest Ahanor, Federico Gatti, Matteo Palma, Niccolò Pisilli, Alphadjo Cisse, Mattia Liberali:
Portieri: Donnarumma, Carnesecchi, Vicario.
Difensori: Kayode, Scalvini, Calafiori, Bastoni, Dimarco, Palestra, Ghilardi.
Centrocampisti: Ricci, Tonali, Fagioli, Doumbia, Frattesi, Romano, Barella, Vergara.
Attaccanti: S.Esposito, P.Esposito, Scamacca, Cambiaghi, Koleosho.
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