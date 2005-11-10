Ranieri: "L'Italia U21 un segnale che i talenti vanno coltivati attraverso tempo e fiducia"

Non solo Malagò, anche Claudio Ranieri, direttore tecnico dell'Italia, ha voluto congratularsi con l'Italia Under 21, che si è qualificata ll'Europeo di categoria battendo 6-2 la Polonia a Pescara, dove era presente anche l'ex tecnico della Roma: "Faccio i miei complimenti alla squadra e allo staff che oggi, davanti a quasi 10.000 persone, hanno entusiasmato il pubblico".

Un pensiero per il selezionatore

Ranieri non si dimentica anche di chi è stato l'artefice di questo traguardo: "Con Baldini in panchina, la Nazionale Under 21 ha dimostrato di avere identità e valori che si sono poi riflettuti sul campo. Il percorso di queste qualificazioni all’Europeo è un chiaro segnale di quanto i talenti vadano coltivati attraverso tempo e fiducia: il calcio italiano non può prescindere dalla crescita delle generazioni future".