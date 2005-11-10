Bologna-Udinese, i convocati di Palladino: confermata l'assenza di Heggem
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Daniel Uccellieri
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Oggi alle 14:00Serie A
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21.11.2026 14:00Serie A
Heggem non è stato convocato da Palladino. Fuori anche il giovane Happonen per un trauma alla mano sinistra
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Raffaele Palladino, tecnico del Bologna, ha diramato la lista dei convocati per la sfida di domani contro l'Udinese
Portieri: Giacomone (75), Pessina, Skorupski.
Difensori: Alhassane, Casale, Darmian, De Silvestri, Helland, Theate, Vitik, Zortea.
Centrocampisti: Amondarain, Badori (34), Ferguson, Libra, Moro, Pobega.
Attaccanti: Bernardeschi, Cambiaghi, Dovbyk, Mbangula, Odgaard, Orsolini, Piccoli.
Ukko Happonen non è disponibile, avendo riportato un trauma distorsivo del quinto dito della mano sinistra: i tempi di recupero sono di circa due settimane
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