Vasilije Adzic continua a tenere in apprensione il Sassuolo e soprattutto la Juventus. Il talento montenegrino classe 2006, alla prima vera stagione da protagonista in Serie A, era partito molto bene, poi invece ha avuto un calo di rendimento che lo ha portato anche più volte a essere escluso dai titolari. Adesso è tornato dalla Nazionale con un problema al ginocchio che, secondo quanto raccolto da TMW, comporterà delle visite approfondite per stabilire l'entità del suo problema.

Entra in scena anche la Juventus

Roberto D'Aversa, tecnico del Sassuolo che domani esordirà sulla panchina neroverde, ne ha parlato in conferenza stampa alla vigilia: "Non ci sarà, credo che per le valutazioni entrerà in ballo poi la Juve che è la società d'appartenenza". Nei prossimi giorni è probabile che arriveranno ulteriori aggiornamenti e verrà fatta luce su quello che al momento è un ko di cui non si conoscono i tempi di recupero.