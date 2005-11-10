Ravaglia spiega: "A Bologna ho capito che senza Europa ci sarebbe stato meno spazio"

L'ex portiere del Bologna Federico Ravaglia ha parlato ai taccuini dell'edizione odierna del Corriere dello Sport del suo addio alla formazione rossoblù per passare al Watford: "L’estate scorsa semplicemente avevo espresso alla società la mia volontà di giocare maggiormente, a Bologna ho capito che senza Europa ci sarebbe stato meno spazio. Quindi è nata la trattativa col Watford, che si è un po’ allungata per via di una mia piccola infiammazione alla schiena. E qui ci tengo a fare un ringraziamento. Anche più di uno.

Grazie a tutto lo staff medico del Bologna e dell’Isokinetic che mi hanno aiutato a risolvere il problema fisico e permesso di arrivare a Watford, se non al cento per cento, almeno in fase di recupero. Sto facendo il titolare, a quasi ventisette anni è quello che cercavo...

C’è un tempo per ogni cosa - prosegue -. Se avessero detto al Federico di dieci anni fa quello che avrebbe vissuto con i colori rossoblù non c’avrebbe creduto. Eppure è successo. Qualche settimana fa sono passato a Casteldebole a salutare il mondo Bologna, ho ripensato a tutto come un film. Ricordi bellissimi che terrò dentro di me, anche se adesso devo pensare al presente. Che si chiama Watford".