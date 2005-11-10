Si ritira Pedro, recordman di trofei. I numeri e l'infinito palmares: tutti i suoi successi

Pedro ha tratto il dado e preso la decisione più sofferta per chi gioca a calcio: appendere le scarpette al chiodo. Il leggendario attaccante spagnolo ha detto basta con il professionismo a quasi quarant'anni, ne ha compiuti 39 meno di tre mesi fa. Lascia al termine di una carriera da sogni, che non ha quasi eguali nel panorama, tra numeri, record e palmares che fa invidia di fatto a chiunque.

Una collezione infinita di successi

Pedro Eliezer Rodriguez Ledesma, per tutti semplicemente Pedro, ha infatti vinto tutto ciò che un calciatore può portarsi a casa in quanto a trofei internazionali. Nella sua bacheca manca soltanto la Conference League, per il resto si trova tutto ciò che un calciatore possa desiderare, nelle 889 partite ufficiali da lui disputate tra Barcellona (esordio nel 2007, fino al 2015), Chelsea (2015-2020), Roma (2020-21) e infine Lazio, società con la quale chiude quindi ufficialmente la sua avventura nel calcio giocato e con cui si è detto addio lo scorso 30 giugno, dopo aver mancato di inserire nel suo palmares una Coppa Italia, vinta invece dall'Inter. Per un totale di 218 gol e 106 assist. Questo il nutrito palmares di trofei collezionati in carriera da Pedro:

5x LaLiga

4x Supercoppa di Spagna

3x Champions League

3x Supercoppa UEFA

3x Copa del Rey

2x Mondiale per Club

1x Coppa del Mondo

1x Europei

1x Europa League

1x Premier League

1x FA Cup