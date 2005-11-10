Porto, fatta per il rinnovo di William Gomes: avrà una clausola da 100 milioni nel contratto

Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, il Porto ha raggiunto un accordo totale con William Gomes per il prolungamento del contratto. Forte di un'intesa precedente in scadenza nel 2029, il club lusitano ha deciso di blindare ulteriormente il giovane esterno offensivo brasiliano estendendo la sua permanenza fino al 2031, corredando il nuovo accordo con un importante adeguamento economico e inserendo una clausola rescissoria fissata a 100 milioni di euro.

I numeri e il muro dei Dragoes sul mercato

La mossa della dirigenza portoghese arriva dopo una sessione estiva in cui i Dragões hanno rispedito al mittente diverse offerte pervenute per il ventesimo anno, reduce da una passata stagione straordinaria chiusa con 13 reti e 2 assist all'attivo. Il talento verdeoro ha iniziato l'annata corrente confermando lo stesso impatto devastante, avendo già messo a referto 2 gol e 2 assist nelle prime sette partite disputate.