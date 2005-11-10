Juventus, si fa durissima a Como: 2-0 al 63' in 10 contro 11, a segno Douvikas
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Daniele Najjar
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Oggi alle 22:09Serie A
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29.11.2026 22:09Serie A
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Il Como raddoppia al 63': Douvikas si ritrova il pallone sul piede dopo un tiro ribattuto a Ricci, non si fa pregare il greco che fa 2-0 da pochi passi sulla Juventus.
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