Roma, Endrick 'colpo da scudetto' per gennaio: concorrenza dalla A, il piano di D'Amico

La Roma non si accontenta della squadra che sta già performando alla grande: vuole un rinforzo di qualità a gennaio e pare averlo già individuato. Si tratta di Endrick, tornato al Real Madrid dopo aver ben figurato con il Lione. Il club lavora per assicurarsi il giocatore fin dall'estate e il diretto interessato ha mostrato gradimento per questa possibile destinazione.

Il piano per gennaio

Come riporta il Corriere dello Sport, il ds Tony D'Amico sta preparando in questi giorni la possibile accelerazione in vista della riapertura del mercato a gennaio. L'intenzione è di muoversi per tempo evitando possibili beffe, visto che anche il Milan si è mosso concretamente con Florentino Perez per il brasiliano. Un possibile colpo ad effetto dunque, per una Roma che sogna il tricolore.