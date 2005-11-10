Sempre più Roma per i Friedkin, l'Everton è ufficialmente in vendita. La nota

La notizia era già circolata, ma non era ancora stata confermata dai diretti interessati, che invece lo hanno fatto poco fa: i Friedkin hanno messo in vendita l'Everton. Nel comunicato si legge come la ricerca sia per nuovi investitori, ma con la potenziale cessione delle quote di controllo dei Toffees. Un modo, forse, per concentrarsi ancora di più sulla Roma, anche se è bene ricordare che sono proprietari pure del Cannes.

La nota

"Il Friedkin Group sta valutando nuove opzioni di investimento per l'Everton Football Club, tra cui la potenziale cessione di una quota di controllo. Quando TFG è diventata la società gestrice dell'Everton, il club si è trovato ad affrontare una notevole incertezza finanziaria e sfide sia in campo che fuori. La priorità immediata è stata quella di fornire la stabilità, gli investimenti e il supporto necessari per garantire il futuro del club, contribuendo anche al completamento dello stadio promesso da tempo ai suoi tifosi.

Ora che queste basi sono state gettate in modo sicuro, è il momento giusto per pensare al prossimo capitolo per l'Everton. Prenderemo in considerazione solo le manifestazioni di interesse da parte di soggetti che riteniamo fermamente in grado di guidare il Club verso il futuro e di consolidare lo slancio positivo acquisito. Durante tutto questo processo, l'obiettivo di TFG rimarrà invariato. Supporteremo il Club in ogni modo necessario per raggiungere il successo sul campo e continueremo a impegnarci per fare la differenza nelle comunità in cui il Club opera. TFG e il Club non rilasceranno ulteriori commenti finché i lavori saranno in corso".