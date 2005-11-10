Roma, Gasperini: "Real Madrid impegnativo, ma vogliamo metterli in difficoltà"

Gian Piero Gasperini, tecnico della Roma, ha parlato ai microfoni di Prime Video, a un'ora dalla sfida di Champions League contro il Real Madrid: "Non c'è dubbio, questo tipo di gare mancano da tempo. La gente le aspetta da anni. In campo sei 11 contro 11, dobbiamo contare sulle nostre forze, anche se tutto quello che c'è intorno ci dà una spinta enorme".

Ha dormito pensando a Mbappé, Vinicius e gli altri?

"Questi sono alcuni dei migliori giocatori al mondo, è impegnativa soprattutto la loro velocità. Bisogna essere bravi, non solo individualmente ma di squadra".

Quale deve essere l'identità della Roma?

"Di provare a mettere in difficoltà l'avversario, esaltando qualche difficoltà che sicuramente hanno. E limitare i loro pregi, che sono sicuramente tanti".