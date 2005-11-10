Il futuro di Matias Soulé potrebbe diventare uno dei temi caldi delle prossime sessioni di calciomercato. Le prestazioni del talento argentino con la maglia della Roma non sono passate inosservate, tanto in Italia quanto all'estero. Secondo quanto riportato dal portale tedesco Fussball News, sulle tracce del classe 2003 ci sarebbero Borussia Dortmund, Stoccarda e Atletico Madrid. Particolarmente nutrita anche la lista delle pretendenti in Premier League, dove il fantasista piace ad Arsenal, Newcastle, Sunderland, Aston Villa e Bournemouth. E - si legge - anche in Serie A Napoli e Milan avrebbero mostrato interesse con sondaggi con l'entourage del calciatore.

La Roma fissa il prezzo: servono almeno 55 milioni

La società giallorossa, forte di un contratto in scadenza il 30 giugno 2029, non ha necessità di accelerare eventuali trattative. La valutazione del cartellino di Soulé oscillerebbe tra i 55 e i 60 milioni di euro, una cifra importante che testimonia la considerazione del club capitolino nei confronti dell'argentino. Dal canto suo, Gian Piero Gasperini vorrebbe continuare a puntare sul talento dell'ex Juventus.

Il Fair Play Finanziario può incidere sul futuro di Soulé

A condizionare le strategie della Roma potrebbero però essere le esigenze economiche legate al rispetto dei parametri del Fair Play Finanziario. Un'eventuale proposta particolarmente vantaggiosa potrebbe dunque indurre la dirigenza giallorossa a fare delle riflessioni, nonostante la volontà dell'allenatore di trattenere il giocatore. Al momento non risultano offerte concrete sul tavolo della società capitolina e un eventuale trasferimento potrebbe concretizzarsi anche nell'estate del 2027.