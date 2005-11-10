Un bacio sulla testa, quasi una carezza nel mezzo di una partita ad altissima tensione. Tra i retroscena più curiosi di Manchester City-Napoli, terminata 2-2 all’Etihad Stadium, c’è stato il gesto di Erling Haaland nei confronti di Gianluigi Donnarumma. Minuto 44: sugli sviluppi di un corner battuto da Politano, Beukema trova il tempo per colpire di testa da distanza ravvicinata. Il portiere italiano reagisce con un riflesso prodigioso e sbarra la strada al difensore azzurro, evitando al Manchester City di andare sotto prima dell’intervallo.

Il bacio di Haaland per ringraziare Donnarumma

La risposta di Haaland arriva subito dopo: il centravanti norvegese si avvicina al compagno e gli lascia un bacio sulla testa. Donnarumma si prende così anche l'apprezzamento dell'amico-bomber, che conosce sicuramente bene il valore di un intervento capace di tenere in piedi la squadra nei momenti delicati.

Capocciate al pallone dopo il 2-1 azzurro firmato Lang

Poco dopo, però, la serata avrebbe preso un'altra piega: Hojlund ha portato avanti il Napoli al 55', Bouaddi ha pareggiato, Lang ha riportato gli azzurri in vantaggio al 76' e Cherki ha fissato il 2-2 all'86'. Haaland, nel frattempo, è passato dalla gratitudine alla frustrazione, arrivando a prendersela con il pallone dopo il gol di Lang.