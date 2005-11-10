"Moreira vale quattro volte Leao". Arriva anche Caressa in soccorso di Di Canio
Dimitri Conti
Nonostante abbia dato l'addio dall'estate, Rafael Leao rimane comunque un argomento di attualità tra chi commenta le vicende del Milan. O un termine di paragone, come per esempio nel caso di un commento di Paolo Di Canio, che a Sky Sport ha definito l'attuale rossonero Diego Moreira valere "quattro volte Leao per la serietà, per l'incisività, per la qualità tecnica nella condivisione con i compagni e l'empatia".
Anche Caressa è d'accordo
In soccorso di Di Canio arriva anche Fabio Caressa. Il noto volto di Sky Sport ha pubblicato un video sul proprio canale YouTube, tornando sul tema: "Di Canio ha detto una cosa importante: Moreira è molto più forte di Leao nelle ultime stagioni. Non c'è proprio paragone come impegno, come caratteristiche, come freschezza e anche come capacità di essere decisivo: acquisto straordinario, secondo me, veramente mi sta piacendo tantissimo. Modric lo conosciamo: non è un caso che Rabiot sia nei primi numeri della Serie A per palle ricevute in verticale sul lungo. È così perché c'è Modric che gliela mette, sennò sarebbe più difficile".
La crescita generale del Milan
Quindi Caressa ha speso parole anche per la crescita globale della squadra di Amorim: "Il Milan è forte: quando gioca con dodici-tredici giocatori è fortissimo. Ha dei giocatori che fanno le fiamme. Moreira fa le fiamme: domenica ha fatto due o tre cose Moreira che sembrano facili, ma passaggio in controtempo di piatto per liberare l'uomo, passaggio in verticale per costruire il contropiede, tenere palla e darla al momento giusto. Moreira è un giocatore superiore".