Nonostante abbia dato l'addio dall'estate, Rafael Leao rimane comunque un argomento di attualità tra chi commenta le vicende del Milan. O un termine di paragone, come per esempio nel caso di un commento di Paolo Di Canio, che a Sky Sport ha definito l'attuale rossonero Diego Moreira valere "quattro volte Leao per la serietà, per l'incisività, per la qualità tecnica nella condivisione con i compagni e l'empatia".

Anche Caressa è d'accordo

In soccorso di Di Canio arriva anche Fabio Caressa. Il noto volto di Sky Sport ha pubblicato un video sul proprio canale YouTube, tornando sul tema: "Di Canio ha detto una cosa importante: Moreira è molto più forte di Leao nelle ultime stagioni. Non c'è proprio paragone come impegno, come caratteristiche, come freschezza e anche come capacità di essere decisivo: acquisto straordinario, secondo me, veramente mi sta piacendo tantissimo. Modric lo conosciamo: non è un caso che Rabiot sia nei primi numeri della Serie A per palle ricevute in verticale sul lungo. È così perché c'è Modric che gliela mette, sennò sarebbe più difficile".

La crescita generale del Milan

Quindi Caressa ha speso parole anche per la crescita globale della squadra di Amorim: "Il Milan è forte: quando gioca con dodici-tredici giocatori è fortissimo. Ha dei giocatori che fanno le fiamme. Moreira fa le fiamme: domenica ha fatto due o tre cose Moreira che sembrano facili, ma passaggio in controtempo di piatto per liberare l'uomo, passaggio in verticale per costruire il contropiede, tenere palla e darla al momento giusto. Moreira è un giocatore superiore".