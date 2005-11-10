Nel 2006 il Frosinone scriveva una delle pagine più importanti della propria storia, conquistando per la prima volta la promozione in Serie B. Un traguardo che ha segnato l’inizio di un percorso di crescita, ambizione e identità, destinato a portare il club fino alla Serie A e agli ultimi ottimi risultati di questa stagione con Alvini in panchina.

Quarta maglia speciale

Per l'occasione, al Dream Cinema di Frosinone, i giallazzurri hanno celebrato la ricorrenza presentando la quarta maglia che verrà indossata contro il Parma. La divisa celebrativa riprende l'azzurro originario del Frosinone arricchito da inserti bianchi e gialli, richiamando direttamente l'identità storica della società. Un omaggio scelto per legare le radici del percorso giallazzurro al presente della squadra.

Le parole di Stirpe

Durante la serata, il presidente Maurizio Stirpe è intervenuto sul palco per ripercorrere i venticinque anni alla guida del club e il valore simbolico di quella prima storica promozione in cadetteria: "È una bella cosa celebrare questi vent'anni con questa maglia che è stata scelta non a caso, perché porta l'azzurro originale dei colori del Frosinone, come il giallo canarino della prima squadra è il colore originale della nostra maglia. Per questo abbiamo voluto collegare la presentazione di questa quarta maglia ai vent'anni che sono passati, anche abbastanza in fretta. Questo è il venticinquesimo anno che sono alla guida del club e all'epoca quella promozione ha costituito il punto di arrivo e il punto di partenza di un nuovo ciclo: partivamo dalla C2, molto in fretta siamo riusciti a colmare il gap e ad arrivare per la prima volta in Serie B, e da lì è incominciata tutta un'altra storia", le parole riportate da tuttofrosinone.com.