Roma, Malen si lascia alle spalle il problema al ginocchio: col Como sarà titolare

Buone notizie per la Roma di Gian Piero Gasperini in vista della ripresa del campionato quando i giallorossi affronteranno il Como di Cesc Fabreags. Secondo Il Tempo è sulla via del recupero Donyell Malen, con l'olandese che si è lasciato alle spalle i problemi al ginocchio ed è così pronto a prendersi la maglia da titolare dell'attacco.

Nei giorni scorsi era rientrato in gruppo anche Lorenzo Pellegrini, che oramai si è lasciato alle spalle il lungo infortunio, mentre restano da valutare nei prossimi giorni le condizioni di Wesley e Cristante.