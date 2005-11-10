Roma, Malen si lascia alle spalle il problema al ginocchio: col Como sarà titolare
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Simone Bernabei
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Oggi alle 14:45Serie A
autore Simone Bernabei
04.10.2026 14:45Serie A
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Buone notizie per la Roma di Gian Piero Gasperini in vista della ripresa del campionato quando i giallorossi affronteranno il Como di Cesc Fabreags. Secondo Il Tempo è sulla via del recupero Donyell Malen, con l'olandese che si è lasciato alle spalle i problemi al ginocchio ed è così pronto a prendersi la maglia da titolare dell'attacco.
Nei giorni scorsi era rientrato in gruppo anche Lorenzo Pellegrini, che oramai si è lasciato alle spalle il lungo infortunio, mentre restano da valutare nei prossimi giorni le condizioni di Wesley e Cristante.
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