Le partite di oggi: il programma di mercoledì 25 novembre
Giacomo Iacobellis
Riflettori puntati sulla Champions League, protagonista del programma calcistico di oggi con nove sfide in calendario. Alle 21.00 l'Inter ospita lo Stoccarda a San Siro, mentre la Roma fa visita al Paris Saint-Germain. Tra gli altri appuntamenti spiccano Liverpool-Club Brugge, Lille-Bayern e Sporting-Manchester United. Spazio anche al campionato cadetto e alla Serie C, con diverse partite distribuite tra pomeriggio e serata.
CHAMPIONS LEAGUE – PRIMA FASE
Ore 18.45 Sabah FC-Barcellona
Ore 18.45 Slavia Praga-Villarreal
Ore 21.00 Atlético Madrid-Viking
Ore 21.00 Club Brugge-Liverpool
Ore 21.00 Inter-Stoccarda
Ore 21.00 Lille-Bayern Monaco
Ore 21.00 PSG-Roma
Ore 21.00 Shakhtar-Fenerbahçe
Ore 21.00 Sporting-Manchester United
SERIE B
Ore 19.00 Cremonese-Avellino
Ore 20.00 Mantova-Arezzo
Ore 20.00 Padova-Sampdoria
Ore 20.00 Pisa-Modena
SERIE C – GIRONE B
Ore 18.00 Atalanta U23-Pineto
SERIE C – GIRONE C
Ore 14.30 Audace Cerignola - Inter U23