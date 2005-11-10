Oggi in TV, dove vedere le gare di Champions League e Serie B
Daniel Uccellieri
Altra giornata ricca di calcio in TV fra Champions League e Serie B. Nella massima competizione europea tocca a Inter e Roma rappresentare l'Italia: la squadra di Chivu ospita lo Stoccarda, mentre la Roma giocherà sul difficilissimo campo del PSG. Per quanto riguarda la Serie B, riflettori puntati su Pisa-Modena.
Ecco dove vedere tutte le gare di oggi, mercoledì 25 novembre
14.00 Sporting-Manchester United (Youth League) - UEFA.TV
14.30 Audace Cerignola-Inter U23 (Serie C) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT
16.00 PSG-Roma (Youth League) - SKY SPORT CALCIO, UEFA.TV
18.00 Atalanta U23-Pineto (Serie C) - SKY SPORT MAX, SKY SPORT
18.45 Diretta Gol Champions League - SKY SPORT UNO, SKY SPORT
18.45 Sabah-Barcellona (Champions League) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT
18.45 Slavia Praga-Villarreal (Champions League) - SKY SPORT
19.00 Cremonese-Avellino (Serie B) - DAZN
20.00 Mantova-Arezzo (Serie B) - DAZN
20.00 Padova-Sampdoria (Serie B) - DAZN
20.00 Pisa-Modena (Serie B) - DAZN
21.00 Diretta Gol Champions League - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT
21.00 Inter-Stoccarda (Champions League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT
21.00 PSG-Roma (Champions League) - PRIME VIDEO
21.00 Lille-Bayern (Champions League) - TV8, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT
21.00 Bruges-Liverpool (Champions League) - SKY SPORT
21.00 Sporting-Manchester United (Champions League) - SKY SPORT
21.00 Atletico Madrid-Viking (Champions League) - SKY SPORT
21.00 Shakhtar-Fenerbahçe (Champions League) - SKY SPORT