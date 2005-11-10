Lo spettacolo della Champions League prosegue oggi, con PSG-Roma tra le partite in programma per il turno di League Phase. I parigini, seppur incerottati, rimangono sempre la corazzata che ha vinto le ultime due edizioni. Dall’altra parte i giallorossi, che devono dare una sterzata al loro cammino europeo per centrare quantomeno i playoff. Appuntamento alle ore 21.00 al Parco dei Principi di Parigi, dirige la sfida il Sig. François Letexier.

Come arriva il PSG

Il grave infortunio di Doué, che ad aggiungersi a quello rimediato tempo fa da Kvaratskhelia, di certo non ha reso sereno il sonno di Luis Enrique. La sua squadra però è straordinaria sia nei titolari che nelle alternative e quindi certamente per la Roma saranno comunque dolori. Nel suo 4-3-3 dovrebbe trovare spazio tra i pali Safonov, protetto da una difesa composta da Hakimi, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes. Vitinha mente del centrocampo, completato da Joao Neves e Fabian Ruiz. In avanti Dembélé dovrebbe agire da prima punta, con ai lati Akliouche e Ferran Torres.

Come arriva la Roma

Qualche cambio da parte di Gian Piero Gasperini rispetto alla formazione vista dal primo minuto nella fortunata trasferta di Parma. Ndicka ritrova il suo posto al centro della difesa, posta davanti a Svilar e completata da Mancini e Hermoso. Wesley dal 1’ sulla destra, con Molina sul lato opposto. In mezzo al campo, confermato il tandem Cristante-Koné. Tra le linee i due argentini Dybala e Soulé, alle spalle dell’inamovibile Malen.