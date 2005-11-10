Roma, Pellegrini: "I tifosi devono sognare, ma è presto per definirci l'anti-Inter"

“Sto bene, finalmente sono tornato a disposizione”. Lorenzo Pellegrini, centrocampista della Roma, ha parlato a margine del premio Colalucci all’Antico Tiro a Volo: “La sosta è arrivata nel momento perfetto per spingere, sono carico e pronto per questa ripartenza”.

I tifosi possono sognare nel testa a testa con l’Inter?

“Devono sempre sognare, come deve sempre sognare chi fa sport. Nessuno scende in campo, in qualsiasi sport, pensando di perdere. Tutti quanti sogniamo di vincere: si sono giocate appena cinque partite, io non c’ero ma i ragazzi sono stati fantastici. Già in allenamento si vedeva che il livello era alto, sono super contento perché ci meritiamo questa ondata di entusiasmo che stiamo vivendo. Speriamo duri tanto, per poi mettere tra febbraio e marzo dei paletti più concreti”.

È corretto dire che l’anti-Inter è il Como o la Roma, visto il prossimo match di campionato tra voi e la squadra allenata da Fabregas?

“È presto, è difficile. Una sosta così lunga è una novità anche per noi, si dovrà ripartire e ci saranno tanti impegni, visto l’infrasettimanale di Champions. È complicato dire che questa sia la partita da cui può uscire l’anti-Inter: il campionato è lungo e veniamo da una sosta molto lunga. Sarà una bella partita, questo sì”.