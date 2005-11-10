Questa volta no, non c'è spazio per la terza sconfitta in rimonta dopo quelle subite contro Real Madrid e Manchester United. Al Parco dei Principi, la Roma strappa un punto d'oro giocando alla pari contro i fenomeni del PSG: i giallorossi vanno in vantaggio con Hermoso al 5', poi si fanno riprendere da Zabarnyi e ribaltare dal rigore di Dembélé. Sembra l'ennesima rimonta amara, ma Malen trasforma dal dischetto per il definitivo 2-2: un risultato giustissimo.

Roma, orgoglio al Parco dei Principi. Gasp: “Prestazione di grande valore”

Nel post partita, Gian Piero Gasperini ha espresso tutta la propria soddisfazione: “Torno a casa molto, molto contento perché è stata una prestazione sicuramente di grande valore, sia di squadra che individuale”. Il tecnico ha sottolineato l'importanza del risultato e della prova offerta contro “una squadra straordinaria che in questo momento è indubbiamente la più forte”. Una prestazione che rappresenta “un bell'investimento come partita per il futuro” e che dà nuove consapevolezze anche in campionato: “La certezza è che ci siamo anche noi”. Parole importanti anche per Pisilli, “straordinario per qualità, per tutto”, e per Malen, che Gasperini colloca “tra i più alti” al mondo per capacità realizzativa.

Roma, i numeri della gara contro il Paris Saint-Germain

Le statistiche confermano la sostanziale parità vista in campo. Paris Saint-Germain e Roma hanno chiuso con numeri molto simili per tiri totali (15-13) e conclusioni nello specchio (6-5), a testimonianza di una sfida giocata senza particolari differenze sul piano delle occasioni. I francesi hanno fatto registrare quattro calci d'angolo contro i tre giallorossi, mentre la squadra di Gasperini si è distinta per precisione nei passaggi (92% contro 79%). L'unico dato in cui emerge una netta superiorità dei padroni di casa è il possesso palla, con il 66% contro il 34% romanista. Un dettaglio che non toglie nulla, però, alla prestazione di personalità e qualità offerta dai giallorossi al Parco dei Principi.