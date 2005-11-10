Prende il via quest’oggi, giovedì 26 novembre, il ritiro della Fiorentina, che accompagnerà la squadra viola fino alla delicata trasferta del Bluenergy Stadium contro l’Udinese, in programma domenica 29 novembre alle 12:30, nel lunch match della tredicesima giornata di Serie A. Una decisione già annunciata lunedì sera da Paolo Vanoli, nell’immediato post partita della pesante sconfitta per 3-0 contro il Monza. L’obiettivo è ritrovare serenità, compattezza e la giusta concentrazione in un momento particolarmente complicato della stagione, con una classifica che vede la zona retrocessione distante appena un punto.

Il concetto di ‘ritiro’ nel 2026

Non volendo entrare nel merito della decisione presa dall’allenatore e la società ci domandiamo: ha ancora senso il concetto di ritiro nel 2026, soprattutto in una squadra - la Fiorentina - che possiede un centro sportivo “a cinque stelle in tutto” come definì il Viola Park, Fabio Paratici? Attenzione: non si tratta di fare del becero populismo per esortare i club a mandare i calciatori nel più sperduto paese di collina, al freddo e a spalare la neve “come ai bei (non si sa per chi) vecchi tempi”. Assolutamente. La sensazione però è che oggi il concetto di ‘ritiro’ sia usato più come arma di distrazione di massa che come effettivo castigo. Di fatto, senza un cambio di atteggiamento, l’unica cosa che da oggi cambierà sarà il letto dove i calciatori dormiranno per i prossimi due gironi.

Ad accendere un piccolo campanellino d’allarme sui troppi comfort di cui le varie squadre della Fiorentina beneficiano era stato il tecnico della Primavera Aurelio Andreazzoli in una recente intervista. “Il Viola Park è troppo” disse l’allenatore la scorsa estate, “Star troppo bene a volte non è il viatico migliore per fare quello scalino”. Un discorso riferito ai giovani ma che si può anche applicare ai “grandi”, che nelle prossime ore saranno dunque chiamati ad affrontare la loro punizione: tra piscine, palestre, mense a cinque stelle, tavoli da ping pong e tanto tempo a disposizione per scrolling su Instagram o finire i cinque i capitoli della campagna di GTA VI.