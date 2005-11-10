Le partite di oggi: il programma di giovedì 26 novembre
Dimitri Conti
Non mancano le partite da poter seguire anche oggi, giovedì 26 novembre 2026.
Archiviata la due giorni della Champions League, arrivano le coppe del giovedì: Europa League e Conference, con le tre squadre italiane impegnate. Nel primo torneo scendono in campo Milan e Juventus rispettivamente contro Olympiacos e Omonia, nell'altro invece tocca all'Atalanta, ospite del Borac Banja Luka.
Europa League - Fase Campionato (5^ giornata)
18:45 - Besiktas vs Hapoel Beer Sheva
18:45 - Celta Vigo vs Bournemouth
18:45 - Dinamo Zagabria vs Leverkusen
18:45 - Marsiglia vs Levski Sofia
18:45 - Olympiakos vs Milan
18:45 - Viktoria Plzen vs Benfica
18:45 - Royale Union SG vs Lech Poznan
18:45 - RB Salzburg vs Ararat-Armenia
21:00 - Crystal Palace vs Real Sociedad
21:00 - Ferencvaros vs Celje
21:00 - Hoffenheim vs Sturm Graz
21:00 - Juventus vs Omonia
21:00 - Lione vs Lilleström
21:00 - NEC vs Rennes
21:00 - OFI Creta vs Anderlecht
21:00 - Sparta Praga vs AZ
21:00 - Sunderland vs Jagiellonia
21:00 - Torreense vs Celtic
Conference League - Fase Campionato (4^ giornata)
16:30 - Kairat Almaty vs Mjallby
18:45 - Ajax vs Thun
18:45 - Brann vs Aarhus
18:45 - Brighton vs Universitatea Craiova
18:45 - Egnatia vs Lincoln
18:45 - Hearts vs Monaco
18:45 - Iberia 1999 vs Getafe
18:45 - Jablonec vs Lugano
18:45 - Kauno Zalgiris vs Riga FC
18:45 - Pafos vs Midtjylland
21:00 - Borac Banja Luka vs Atalanta
21:00 - Braga vs KuPS
21:00 - CSKA Sofia vs Trabzonspor
21:00 - Friburgo vs Twente
21:00 - Gent vs Stella Rossa
21:00 - Hajduk Split vs St. Truiden
21:00 - Inter Escaldes vs FC Copenhagen
21:00 - Nordsjaelland vs Panathinaikos