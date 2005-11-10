Roma, oggi la ripresa: ci saranno i primi nazionali. Mancini in campo in Italia-Turchia, slitta il debutto di Ghilardi

Dopo quasi tre settimane di sosta, gli impegni delle nazionali stanno per giungere al termine. La Roma è pronta a tornare al lavoro oggi a Trigoria in vista della trasferta contro il Como, in programma domenica 11 ottobre alle 12:30. Gian Piero Gasperini ritroverà così progressivamente il gruppo, iniziando a preparare la ripresa del campionato.

Roma, Gasp ritrova i primi nazionali: oggi la ripresa in vista di Como

Il tecnico giallorosso riabbraccerà infatti i giocatori impegnati con le rispettive nazionali già a partire da oggi. Ndicka, Koulierakis e De Marzi rientreranno in mattinata, mentre Mancini, Ghilardi, Pisilli e Lulli torneranno in serata. Bisognerà invece attendere domani per il rientro di Manu Koné dalla Francia. Nei prossimi giorni, invece, torneranno Matias Soulé, Leonardo Balerdi e Santiago Castro, impegnati con l'Argentina e attesi direttamente dopo aver seguito dal campo quella che potrebbe essere l'ultima gara di Lionel Messi con l’Albiceleste.

Roma, Mancini in campo per 90’ in Italia-Turchia. Amarezza per Ghilardi

Per quanto riguarda gli Azzurri, resta l'amaro in bocca in casa Roma per non aver visto il debutto in Nazionale di Daniele Ghilardi in nessuna delle quattro partite disputate dall'Italia. Anche contro la Turchia, infatti, il difensore è rimasto a Coverciano senza scendere in campo. Titolare, invece, Gianluca Mancini, rimasto sul terreno di gioco per tutti i novanta minuti. Gioia per gli Azzurrini Lulli e Pisilli, che hanno conquistato il pass per il prossimo Europeo Under 21 grazie al netto 6-2 inflitto alla Polonia.