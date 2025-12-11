Roma, ultimatum a Ferguson? Gasperini è stato chiaro: “Deve dare di più”

Celtic-Roma non è soltanto un passaggio cruciale per rilanciare la corsa dei giallorossi verso le prime otto classificate dell’Europa League:

per Evan Ferguson rischia di essere un vero e proprio esame di maturità.

L’attaccante irlandese arriva alla sfida dopo aver incassato un nuovo messaggio, netto, da parte di Gian Piero Gasperini, che nella conferenza stampa della vigilia ha ribadito come la fiducia non sia in discussione, ma che alla Roma conta prima di tutto il rendimento. Il tecnico ha ricordato come Ferguson abbia avuto già molte occasioni e come da lui si aspetti ancora un salto di qualità non solo tecnico, ma anche dal punto di vista caratteriale.

Le parole del tecnico suonano come un avvertimento: da qui a gennaio Ferguson dovrà dimostrare di essere all’altezza. Un gol in quattordici partite è un bilancio troppo magro per un attaccante arrivato con aspettative alte, tanto che il ritorno anticipato al Brighton sembra oggi avvicinarsi inesorabilmente. Non è la prima volta che il tecnico fa notare le difficoltà di adattamento o atteggiamenti poco convincenti dell’irlandese. Per questo, che giochi dall’inizio o subentri, la gara di Glasgow rischia di diventare una vera ultima chiamata per dimostrare di essere ancora quel talento che, diciottenne, aveva stregato la Premier League.