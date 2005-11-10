Il calcio a Sarri non basta mai: avvistato a vedere il suo Figline con il Poggibonsi

C'è chi non vede l'ora arrivi un po' di pausa per staccare la mente e c'è chi invece non è mai sazio di calcio. Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, fa parte della seconda categoria di protagonisti del mondo del pallone e l'ultima testimonianza è data dal fatto che ha approfittato della sosta per le nazionali e dei giorni di riposo dal lavoro per assistere dal vivo ad una partita della squadra dove tutto è iniziato.

L'ex allenatore di Lazio e Napoli infatti è presente allo Stefano Lotti per la sfida tra Poggibonsi e Figline, come si vede dalla foto scattata da Lorenzo Castelli. Il Figline è il club toscano dove Sarri ha mosso i primi passi da calciatore. Il tecnico dell’Atalanta ha scelto di trascorrere la sosta della Serie A nell’impianto dei giallorossi.