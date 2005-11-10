Zanforlin (commerciale Atalanta): "Noi siamo uno dei pochi club con stadio di proprietà"

Anche Romano Zanforlin, Commercial & Marketing Director dell'Atalanta, ha parlato dal palco nel corso del Social Football Summit: “Lo stadio della Juventus è punto di riferimento e un’ispirazione. Noi siamo uno dei pochi stadi di proprietà. Il nostro è uno stadio storico costruito nel 1927 e per noi è un luogo iconico e ci si riconosce. La trasformazione è stato fatta step by step perché abbiamo costruito un settore in ogni estate. I risultati degli ultimi anni ci hanno fatto imparare tanto con l’esperienza in Champions, Europa League e Conference. Abbiamo imparato dai più bravi e anche noi vogliamo vivere lo stadio con 2 eventi al giorno”.

Cosa avete imparato a livello commerciale?

“Abbiamo imparato che se proponi un prodotto di qualità poi la gente lo apprezza e vuole acquistarlo. Il prodotto premium migliora anche il comportamento della gente e adesso è un luogo per le famiglie con un’atmosfera straordinaria. Questo ti rende più vicini alla gente ed emozionate l’esperienza. Il futuro dello stadio? Non snaturare la nostra identità e non diventerà puro intrattenimento. Però dovrà esser un luogo iconico per tutti”.