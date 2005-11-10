"Da parte nostra domani, contro dei campioni, ci deve essere la partita perfetta, cercando di sfruttare quello che riusciremo a fare, ma ovviamente contro queste squadre devi concedere il meno possibile". Ha parlato così Roberto D'Aversa, allenatore del Sassuolo, in conferenza stampa prima della partita contro il Napoli.

Tutti pensano che domani sarà una sfida difficile, poi arrivano Venezia, Lecce e Parma, quelle sono partite da non sbagliare...

"Io metterei prima il focus sulla partita di domani. Sulla carta affrontiamo una squadra più forte di noi ma sfido qualsiasi mio giocatore a pensare di affrontare un giocatore più debole di lui in ogni zona del campo. Noi facciamo questo sport per lo spirito di competizione, l'orgoglio di dimostrare di essere superiore all'avversario. Tutte le volte che si sono fatti dei calcoli è successo il contrario, dunque noi ragioniamo sul fatto di rendere meno difficile la partita di domani, poi penseremo alle altre. Anche perché l'obiettivo è ben chiaro, dobbiamo andare in campo per salvarci, bisogna fare qualche colpo contro le big".

Il Sassuolo concede tanti tiri e deve affinare la qualità della finalizzazione?

"Ragionando sull'ultima gara viene dal fatto che noi abbiamo subito gol quando il Genoa è entrato in area per la prima volta, il rammarico è davvero l'aver concesso poco e aver perso 2-0. Abbiamo avuto a fine primo tempo delle occasioni per riaprire la partita, dunque con il Napoli non ti puoi permettere di concedere nulla e soprattutto quando ti capita la possibilità di far gol devi essere cattivo e determinato, ma col Genoa tante situazioni dove avremmo potuto creare altre situazioni siamo venuti meno. È l'atteggiamento che è difficile da allenare, gli altri aspetti li puoi allenare, ma contro il Genoa dal punto di vista dell'atteggiamento non gli posso rimproverare nulla. Era la prima partita dopo il cambio di allenatore, è naturale reagire, ma i risultati sono negativi da troppo tempo e non ci si deve abituare alla sconfitta".