Sassuolo-Milan, formazioni ufficiali: prima da titolare per Gabbia. C'è Estupinan
Gaetano Mocciaro
Di seguito le formazioni ufficiali di Sassuolo-Milan:
Neroverdi con Van der Brempt preferito a Cinquegrano sulla destra, Adzic che parte titolare con Thorstvedt in panchina ed Esposito preferito a Bowie in attacco.
Prima da titolare per Matteo Gabbia in questa stagione per il Milan. Il centrale affianca Pavlovic, con De Winter che si accomoda così in panchina. Rifiata Modric dopo le fatiche in Nazionale, Amorim sceglie Musah in mediana con Rabiot. Recupera Estupinan ed è subito titolare. Moreira parte dall'inizio sull'out sinistro.
SASSUOLO-MILAN, FORMAZIONI UFFICIALI
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Van der Brempt, Caleta-Car, Leysen, Doig; Adzic, Matic, Bakola; Berardi, Esposito, Laurienté. A disp. Satalino, Turati, Candé, Walukiewicz, Volpato, Ghion, Bowie, Skjellerup, Dominguez, Odenthal, Obrador, Lipani, Thorstvedt, Cinquegrano, Kabari. All. Alberto Aquilani.
MILAN (4-4-1-1): Maignan; Gila, Gabbia, Pavlovic, Estupinan; Chukwueze, Musah, Rabiot, Moreira; Pulisic, Ramos. A disp. Bouyer, Torriani, De Winter, Loftus-Cheek, Diawara, Modric, Hutchinson, Tomori, Comotto, Jashari, Bartesaghi, F. Terracciano, Cisse, Camarda. All. Ruben Amorim.
ARBITRO: Fourneau di Roma
ASSISTENTI: Palermo e Rossi
IV UOMO: Chiffi
VAR: Santoro
AVAR: Meraviglia