Scamacca guida l'Italia sperimentale varata dal Mancio: 1-0 alla Turchia al 45esimo

L'Italia è avanti al termine del primo tempo della sfida contro la Turchia. Al duplice fischio, gli azzurri sono in vantaggio per 1-0 grazie al gol realizzato da Gianluca Scamacca. Dal centravanti scelto da Mancini per la gara di Bologna dopo tre match con Pio Esposito centravanti. La rete che ha sbloccato la partita poco prima della mezz'ora è figlia di una conclusione potente e precisa del numero undici dall'altezza del dischetto del rigore dopo una spizzata di testa respinta. E' stata confezionata dalla coppia Vergara-Di Lorenzo e rifinita da un centravanti che magari manca in continuità, ma di certo non nei colpi.

Tre giorni dopo solo due conferme

Non s'è vista fin qui la miglior Italia di questa maxi-sosta, una conseguenza quasi inevitabile visto l'ampio turnover operato dal commissario tecnico rispetto alla sfida di Parigi: confermati Donnarumma e Bastoni, poi nove cambi per una squadra che ha proposto dall'inizio Doumbia e Romano, Vergara e Maldini. Dall'altro lato una Turchia in crisi senza le sue stelle Yildiz, Guler e Calhanoglu ha contrapposto buone trame di gioco con attaccanti bravi a non dare punti di riferimento e un Kahveci che sta provando a mettere in difficoltà la difesa azzurra: per ora poca roba.

Primo tempo deciso da Scamacca

Le prime conclusioni della partita sono state un paio di tiri dalla distanza degli ospiti: pericoloso soprattutto Kabak. L'Italia invece s'è affacciata dalle parti di Cakir per la prima volta con Scamacca al 12esimo, un tiro dai 18 metri potente ma non preciso. La squadra azzurra però s'è sciolta e ha preso campo soprattutto dopo il lampo del numero undici che ha sbloccato la partita al 26esimo: un 1-0 che ha aggiunto intraprendenza alla manovra offensiva pur senza portare in dote altre occasioni pericolose.

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