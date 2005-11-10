Torino-Lazio 1-2: il tabellino della gara
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Alessio De Silvestro
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28.11.2026 20:11Altre Notizie
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Ecco di seguito il tabellino della gara:
Torino (3-4-1-2): Perri; Comuzzo, Coco, Gineitis; Patterson, Casadei, Mandragora (35’ st Braganca), Cacciamani (29’ st Fortini); Vlasic (13’ st Oristanio); Adams (35’ st Pellegri), Simeone (13’ st Zapata). Allenatore: Ignazio Abate
Lazio (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini (37’ st Lazzari), Doekhi, Provstgaard, Pedraza; Frattesi, Belahyane, Dele-Bashiru (31’ st Rovella); Isaksen (37’ st Cancellieri), Noslin (25’ st Gudmundsson), Zaccagni (25’ st Pinamonti). Allenatore: Gennaro Gattuso
Arbitro: Chiffi
Marcatori: 42’ Provstgaard (L), 44’ Isaksen (L), 17’ st Adams (T)
Ammoniti: Coco (T)
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