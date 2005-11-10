Dopo la batosta di Monza, la Fiorentina torna in campo domani sul campo dell'Udinese. In palio punti importantissimi per i viola, attualmente in una posizionedi classifica assai deludente. Appuntamento con la conferenza stampa di Paolo Vanoli a partire dalle 16.00, diretta testuale a cura di TMW.

16.03 - Inizia la conferenza stampa.

Come è andato il ritiro? Che risposte ha avuto? "Non è stato un ritiro punitivo. Abbiamo deciso di stare tutti insieme per dialogare e per avere un po' più di calma per valutare le cose. E' stato un ritiro positivo. Siamo pronti per una sfida molto importante".

Che tipo di Fiorentina deve essere quella che scende in campo domani? "I ragazzi devono fare una partita coraggiosa e di consapevolezza della classifica, degli errori che sono stati fatti quando capitano le partite in cui sei costretto a fare punti importanti. Questo è quello che gli ho detto e questo è quello che intendo, visto che è scoppiato un caso quando ho parlato di umiltà. Umiltà per me è consapevolezza".

Ancora sul concetto umiltà espresso dopo Monza. "Ho sempre detto che nei risultati negativi il primo responsabile sono sempre io.

Poi, basta sentire le parole di De Gea in sala stampa. Non c'è niente che porta al conflitto. Io parlavo di umiltà sportiva, che vuol dire mettersi a disposizione della squadra e del compagno".

Le richieste della società. "Io ho un confronto quotidiano con il Direttore Paratici. Ci parliamo spesso, mi sembrano cose normali e siamo aperti al dialogo per capire cosa c'è da migliorare".

Si può pensare alla difesa a tre? E in vista di gennaio? "Non è fattibile, perché siamo in emergenza totale in questo momento. Il bello di questa società è che c'è sempre un confronto col Direttore, come ho detto prima. Ora siamo concentrati a fare bene sul campo fino a gennaio".

Si sente in discussione? "Un allenatore quando fa questo lavoro sa che è sempre in discussione. Ma a me interessa la Fiorentina, non interessa la mia posizione. Io penso al bene della squadra, è quello che conta adesso. Ora l'importante è guardare alla partita di Udine, pensare a fare risultato. Inutile guardarsi indietro".

L'idea di gioco? "E' in base agli interpreti che ho a disposizione, ma bisogna partire da una mentalità, perché la squadra ha talento ma non serve se non lo metti a disposizione della squadra. Ma a sprazzi si è visto, il coraggio ad esempio con la Juventus, ma poi bisogna avere il coraggio e la fame di dover fare dei punti".

Cosa non funziona? "Io sono subentrato due volte, io devo guardare la realtà. E' iniziato un nuovo progetto ed è sbagliato pensare che corrisponde al lato economico, bisogna invece costruire".

Ha sopravvalutato la rosa e si è dato un tempo? "Il progetto è stato fatto per sognare ed io parlai di sogno nell'appoggiare un progetto della società, ma nell'arco di più anni. C'è un percorso, il sognare è per quello. Perché dovrei fare un passo indietro? Io sono sempre convinto di essere l'uomo giusto al posto giusto".

Qual è la prima cosa che vuole vedere in campo? "Voglio vedere sempre i miei valori, che nella difficoltà lotta e ne sappia uscire, che sudi la maglia. Poi si può vincere o perdere e da lì si inizia un'idea di gioco. A Monza hai approcciato benissimo ma da un episodio tutti hanno voluto seguire il proprio spartito e così non vai da nessuna parte".

16.25 - Termina la conferenza stampa.