Il Frosinone ritrova la vittoria e lo fa nel segno di Tomas Bobcek. Allo stadio Benito Stirpe i giallazzurri superano il Parma con un netto 3-0, al termine di una partita decisa interamente nella ripresa. Dopo un primo tempo equilibrato, nel quale entrambe le squadre avevano avuto le proprie occasioni senza riuscire a sbloccare il risultato, la formazione di Massimiliano Alvini cambia marcia e trova nel centravanti slovacco l'uomo della provvidenza. Una giornata speciale per l'attaccante classe 2001, alla prima partita da titolare in campionato dopo un avvio di stagione condizionato dai problemi fisici.

Tripletta Bobcek: tre gol in 24 minuti

La partita si sblocca al 55', quando Bobcek è il più rapido ad avventarsi sulla respinta di Daffara dopo una conclusione di Ghedjemis. Sei minuti più tardi arriva il raddoppio, al termine di una splendida combinazione offensiva: Schmid serve Masini, che di prima intenzione apparecchia per il centravanti, bravo a battere il portiere con una conclusione al volo. Al 79' si completa la giornata perfetta: Zerbin disegna un cross preciso in area e Bobcek firma la tripletta, facendo esplodere lo Stirpe.

Il riscatto dell'investimento più importante del Frosinone

Tre reti in appena 24 minuti per il grande acquisto estivo del Frosinone, arrivato dal Lechia Danzica per circa 13 milioni di euro (bonus compresi) dopo una stagione da 20 gol in Polonia. La sua prima da titolare si trasforma così in una prestazione da ricordare in tutta la Ciociaria: Alvini ritrova il successo dopo due sconfitte consecutive, il Frosinone conquista tre punti preziosi che lo portano al sesto posto e Bobcek lancia un messaggio chiaro a Raimondo e Bîrligea.