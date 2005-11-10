Primo tempo senza il consueto sostegno del tifo organizzato allo stadio Benito Stirpe in occasione di Frosinone-Parma. I gruppi della Curva Nord sono infatti rimasti fuori dall'impianto, senza prendere posto sugli spalti. Da quanto raccolto, fino alle precedenti partite era stato tollerato l'accesso anche in assenza del tagliando segnaposto, una modalità che non è stata invece consentita durante i controlli odierni.

Una situazione che ha portato all'assenza dei gruppi organizzati per tutta la prima frazione di gioco. All'inizio della ripresa, il resto del pubblico presente allo Stirpe ha comunque cercato di aumentare il volume del sostegno per spingere la squadra di Massimiliano Alvini alla ricerca del risultato. Che, a posteriori, sta arrivando visto il successo per 2-0 con doppietta di Bobcek dopo 70 minuti.