Finisce 3-0 allo Stadio Benito Stirpe tra Frosinone e Parma, nella gara valevole per la tredicesima giornata del campionato di Serie A 2026/27. A decidere il match una tripletta di Tomas Bobcek, che regala tre punti agli uomini di Alvini.

LE PAGELLE DEL FROSINONE

Palmisani 6 - Fa buona guardia alla sua porta, ma viene chiamato in causa davvero poco dallo sterile attacco del Parma

Oyono 7 - Partita magistrale del difensore del Frosinone, che chiude benissimo Touré e si propone anche in avanti con più di un inserimento pericoloso. Una delle tante certezze di questo Frosinone, che quando è in giornata è un pericolo per tutti.

Calvani 6 - Lascia andare via Touré al 39’, ma viene graziato dal maliano che sbaglia da ottima posizione da dentro l’area. Ha un’occasione di testa, ma la palla termina di poco fuori.

Monterisi 5,5 - Salva sulla linea un tiro di Elphege nel primo tempo e va anche vicino al gol con un colpo di testa su corner. Peccato per il giallo, maturato per un intervento in ritardo su Fabbian, che consiglia Alvini di sostituirlo all’intervallo.

Dal 46’ Cittadini 6 - Elphege gli crea pochissimi problemi: lui lo argina in modo efficace, senza troppe complicazioni.

Bracaglia 6 - Gara ordinata del terzino, che contiene le sgaloppate degli avversari, senza andare in sofferenza.

Dal 79’ Terzic sv

Calò 6,5 - Tutte le occasioni pericolose dei padroni di casa passano dai suoi piedi: è lui il faro della squadra di Alvini, che oggi è tornata a girare in modo praticamente perfetto.

Dal 79’ Cichella sv

Masini 6,5 - Meraviglioso il suo assist per il secondo gol di Bobcek, ma è tutta la sua prestazione di sostanza e qualità in mezzo al campo che dimostra la sua grande crescita.

Ghedjemis 6,5 - Molto vivace sulla fascia, mette in costante difficoltà la difesa del Parma, che non riesce a contrastarlo in modo efficace, soprattutto nella ripresa.

Schmid 6 - Non perfetto nelle ripartenze, quando sbaglia spesso l’imbucata vincente. Meglio nelle azioni più ragionate: quando ha più tempo a disposizione per gestire la palla è in grado di creare diversi pericoli alla difesa del Parma.

Kvernadze 6 - Il meno vivace dell’attacco giallazzurro, ma tanta corsa e un contributo importante alla vittoria dei suoi.

Dal 74’ Zerbin 6,5 - Entra e piazza un assist al bacio per il terzo gol di Bobcek.

Bobcek 8 - Prova a sbloccarsi già nel primo tempo con una girata in acrobazia, ma è nella ripresa che si scatena con tre gol che consegnano al Frosinone l’ennesima vittoria casalinga stagionale. Una bella scoperta, l’ennesima, del campionato di Alvini.

Dall’82’ Fini sv

Allenatore: Alvini 7,5 - Dopo un momento di difficoltà, la sua squadra riprende la corsa, dimostrando ancora una volta che il tecnico ha costruito una macchina praticamente perfetta. I giallazzurri ripartono da ritrovate certezze, con un Bobcek in più su cui fare affidamento da qui in avanti.

LE PAGELLE DEL PARMA

Daffara 5,5 - Para quel che può, forse leggermente corta la respinta in occasione del primo gol di Bobcek, ma la sua difesa non lo aiuta.

Delprato 5 - Tanti, troppi i gol subiti dal Parma, con il capitano gialloblu che è spesso posizionato male e non riesce a impedire un’altra pesante sconfitta ai suoi

Troilo 4,5 - Non riscatta la partita contro la Roma: è lui a marcare Bobcek, che nella ripresa si libera con troppa facilità e mette a segno una tripletta. L’argentino è chiamato a ritrovare a più presto le prestazioni di alto livello che avevano contraddistinto il suo avvio di stagione

Ndiaye 5,5 - Il meno peggio del pacchetto arretrato crociato: compie qualche buona chiusura, ma neanche lui trova il modo di arginare l’attacco del Frosinone.

Cremaschi 5,5 - Schierato ancora una volta a destra, non si vede praticamente mai in avanti e anche in difesa fa fatica a emergere. Resta un oggetto del mistero, con Gilardino che dovrà trovargli una migliore collocazione in campo.

Dal 71 Frigan sv -

Fabbian 5,5 - Gli manca spesso l’ultimo passaggio, il guizzo decisivo per riuscire a mandare in gol i compagni. Gila si aspetta di più da uno con le sue qualità.

Dal 60’ Almqvist 5,5 - Non apporta niente all’attacco ducale, che avrebbe disperato bisogno della sua corsa e delle sue intuizioni sulla fascia.

Nicolussi Caviglia 5 - Ancora lontano dalla forma migliore, sbaglia tanto e non riesce a dare qualità alla manovra crociata. Il Parma ha bisogno di ritrovare la versione più pimpante del valdostano, che però ancora non si vede

Dal 60’ Bernabé 5,5 - Prova a rendere meno amaro il pomeriggio con una conclusione, ma nel finale sbaglia tanto anche lui e non dà il cambio di passo sperato.

Keita 5,5 - Si impegna, ma commette diversi errori palla al piede, soprattutto in ripartenza. In difesa fa il possibile, ma Calò e Masini combinano bene e lo mettono in grande difficoltà.

Carboni 5,5 - Si rende protagonista di un grande duello con Ghedjemis, che alla lunga ha la meglio sull’argentino, che anche oggi non riesce a strappare la sufficienza.

Dal 60’ Britschgi 5,5 - Si vede pochissimo: ci si aspettava velocità dal suo ingresso in campo, ma anche oggi non offre la miglior versione di sé.

Touré 5 - Ennesima prova insufficiente del suo campionato: Oyono lo chiude praticamente sempre e, anche quando riesce a scappare via, sciupa un gol da posizione ottima. Nella ripresa colpisce una traversa, a risultato però ampiamente compromesso.

Elphege 5,5 - Gioca tanto spalle alla porta, lottando tanto con i difensori giallazzurri con fortune alterne. Nel primo tempo ha una grande occasione sugli sviluppi di corner, ma il suo tiro è troppo debole e permette a Monterisi di spazzare via. Sparisce sempre di più nella ripresa, con i compagni che vanno in grande affanno.

Allenatore: Gilardino 5 - Non è arrivata la reazione tanto sperata dai tifosi del Parma, con la formazione crociata costretta ancora una volta a una sconfitta pesante. Formazione iniziale probabilmente con più di un errore e anche i cambi non hanno inciso. Inspiegabile il non utilizzo di Lontani, tra i più in forma in questo momento.