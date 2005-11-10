Gara delicata per la Fiorentina, quella di domani sul campo dell'Udinese. I viola, reduci dalla batosta di Monza, devono per forza di cose trovare punti utili per risalire in classifica e provare a ritrovare quelle certezze necessarie a rasserenare l'ambiente. Paolo Vanoli, in conferenza stampa, ha parlato così della partita e del suo momento sulla panchina: "I ragazzi devono fare una partita coraggiosa e di consapevolezza della classifica, degli errori che sono stati fatti quando capitano le partite in cui sei costretto a fare punti importanti. Questo è quello che gli ho detto e questo è quello che intendo, visto che è scoppiato un caso quando ho parlato di umiltà. Umiltà per me è consapevolezza".

Ancora sul concetto umiltà espresso dopo Monza. "Ho sempre detto che nei risultati negativi il primo responsabile sono sempre io.

Poi, basta sentire le parole di De Gea in sala stampa. Non c'è niente che porta al conflitto. Io parlavo di umiltà sportiva, che vuol dire mettersi a disposizione della squadra e del compagno".

Si sente in discussione? "Un allenatore quando fa questo lavoro sa che è sempre in discussione. Ma a me interessa la Fiorentina, non interessa la mia posizione. Io penso al bene della squadra, è quello che conta adesso. Ora l'importante è guardare alla partita di Udine, pensare a fare risultato. Inutile guardarsi indietro".

In estate, con quella intervista al Corriere, ha sopravvalutato la rosa e si è dato un tempo entro il quale svoltare? "Il progetto è stato fatto per sognare ed io parlai di sogno nell'appoggiare un progetto della società, ma nell'arco di più anni, come detto dal direttore. C'è un percorso, il sognare è per quello. Perché dovrei fare un passo indietro? Io sono sempre convinto di essere l'uomo giusto al posto giusto".