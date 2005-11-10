Il Frosinone la sblocca col Parma: primo gol in Serie A alla prima da titolare per Bobcek, 1-0
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Giacomo Iacobellis
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Oggi alle 16:15Serie A
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28.11.2026 16:15Serie A
Il club ciociaro ha investito circa 13 milioni, bonus compresi, per acquistare Bobcek pochi mesi fa dal Lechia Danzica. Suo il gol dell'1-0 col Parma.
© foto di Stefano Martini TuttoFrosinone
Prima da titolare e primo gol in Serie A per Tomas Bobcek, che ha appena sbloccato la gara contro il Parma del Benito Stirpe. L'attaccante slovacco, acquisto più caro della storia del Frosinone, ha ribadito in rete una respinta corta di Daffara su tiro dalla destra di Ghedjemis. Ciociari dunque avanti 1-0 sui ducali dopo 56 minuti di gioco.
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